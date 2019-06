Um camião que transporta aerossóis encontra-se a arder, esta quinta-feira de manhã, ao quilómetro 31, na A10, na Ponte da Lezíria, em Benavente, distrito de Santarém, no sentido Benavente-Carregado.Segundo o que oconseguiu apurar, o fogo deflagrou na viatura depois de um pneu ter rebentado e já se alastrou para uma zona de mato que se encontra nas proximidades do local.O alerta para o fogo foi dado às 10h23.Foram mobilizados para o local 32 operacionais, apoiados por 11 viaturas. Os Bombeiros de Samora Correia, de Salvaterra de Magos e de Benavente encontram-se a combater as chamas.A GNR e a Brisa também se encontram no local.O fogo está a cortar a A10, no local do incidente, no sentido Benavente-Carregado.