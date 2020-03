Carro a alta velocidade embate noutro em parque de estacionamento na Figueira da Foz. Veja as imagens

Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra um carro em alta velocidade, no interior de um parque de estacionamento subterrâneo, a embater violentamente contra outra viatura.

O caso terá ocorrido no sábado à noite num centro comercial, na Figueira da Foz, e estará relacionado com corridas ilegais.

A PSP não confirmou oficialmente a informação, mas a CMTV apurou que o acidente envolveu um elemento do grupo que se dedica a corridas ilegais, e uma condutora, cliente do centro comercial, que estaria a entrar no parque.

Fonte da administração do centro comercial afirmou à CMTV que o assunto "está a ser tratado pelas autoridades competentes".