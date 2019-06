Chamas destroem carro na VCI no Porto junto ao Estádio do Dragão

Um carro ficou completamente destruído este sábado depois de ser consumido pelas chamas na VCI, no Porto, junto à saída para o Estádio do Dragão.Segundo fonte oficial dos Bombeiros Sapadores do Porto, que foram chamados ao local, o alerta para este incidente foi dado às 14h09.A viatura começou a arder na VCI, no sentido Freixo-Arrábida.Ainda não é conhecida a origem do fogo.