"Como é que tiraram a criança de casa?": Mãe nega ter abandonado filha de 4 anos na rua em Loures

A PSP de Loures prendeu, pelas 20h00 desta segunda-feira, uma mulher que abandonou a filha de 4 anos na via pública, e depois se recusou a recebê-la de volta das mãos da Polícia.

A menina foi encontrada por populares a vaguear, sozinha, na Rua Professor Egas Moniz, em Loures. A PSP foi chamada, e ficou temporariamente com a custódia da menina. Rapidamente foi possível aos agentes localizar a mãe da menina, que dava sinais de estar fortemente alcoolizada.





Fonte policial disse aoque a mulher se recusou mesmo a aceitar a filha de volta. Foi conduzida, sob detenção, à esquadra da PSP de Loures, e constituída arguida pelo crime de exposição ao abandono.Durante a noite desta terça-feira, depois de ser libertada, a mãe da menina negou que a tivesse abandonado, alegando que se ausentou por pouco tempo para comprar gomas e que a criança estava em casa."Como é que tiraram a criança de dentro de casa? Uma criança que está dentro de casa um minutinho...", começou por dizer a mulher."Vais comprar gomas, voltas, não é?", continuou a mãe da criança à, alegando que nesse período de tempo as autoridades entraram em contacto com ela para a informa que tinham resgatado a criança. "Estamos com a tua criança", foi o que a mulher alegou que lhe foi dito."Eu é que mandei parar o carro da polícia e entrei", rematou.Já esta quarta-feira, a mulher encontra-se no tribunal de Loures para ser ouvida pelo juíz. A progenitora garante que vai manter o mesmo depoimento.