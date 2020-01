Um carro foi este sábado filmado a circular em contramão na Via de Cintura Interna - VCI -, no Porto.



As imagens foram captadas durante esta manhã e mostram um carro cinzento a circular em contramão. No vídeo de poucos segundos é possível ver a viatura a circular nas imediações da saída para a Areosa erradamente, no sentido de trânsito Arrábida-Freixo.





As imagens, filmadas de um automóvel que circulava no sentido correto,no sentido Freixo-Arrábida, mostram ainda que o condutor do carro se terá apercebido que seguia em contramão e abrandou a marcha e ligou os quatro piscas.

A viatura em contramão alertou os automobilistas que ligaram para a PSP a dar o alerta. Quando a patrulha chegou à VCI não encontrou o automóvel que se vê nas imagens.



O carro patrulha fez a VCI em ambos os sentidos mas não havia sinal do referido carro.



Não há feridos a registar na sequência deste incidente.