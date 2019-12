Cria de foca resgatada com vida na Praia da Légua em Alcobaça. Veja as imagens

Uma cria de foca foi esta sexta-feira resgatada com vida pela Polícia Marítima a norte da praia da Légua em Alcobaça.De acordo com a página oficial da Polícia Marítima, "o Comando-local Polícia Marítima da Nazaré, na sequência de informação recebida de populares, deslocou-se hoje [esta sexta-feira] pelas 12h00 ao areal da praia da Légua, no concelho de Alcobaça, onde verificou que se encontrava uma cria de foca ainda viva".