Homem agride PSP em centro comercial da Amadora. Veja as imagens

Um agente da PSP da Amadora foi esta terça-feira agredido e arranhado por um homem de 32 anos, quando tentava algemá-lo depois de o mesmo ter sido detetado numa zona proibida do centro comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora.

O polícia, que estava em serviço de gratificado, foi alertado por seguranças do shopping para a intrusão.

Mal abordou o homem foi logo agredido a murro e pontapé, arranhado, tendo mesmo sofrido uma tentativa de estrangulamento.

Só com o apoio de um colega foi possível ao agente prender o agressor, e levá-lo à esquadra.

Os momentos de violência foram captados por vários telemóveis, sendo audível ameaças de morte do homem ao agente policial

O polícia atacado ficou com o polo da farda rasgado, e teve de receber tratamento médico do INEM no interior do centro comercial.

O detido foi notificado para comparecer esta quarta-feira a tribunal.