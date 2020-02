Imagens impressionantes mostram força das ondas a sacudir jet ski onde estava Alex Botelho na Nazaré

Os surfistas portugueses Alexandre Botelho e Hugo Vau foram esta terça-feira engolidos pela força do mar da Nazaré durante o campeonato de Circuito Mundial de Ondas Gigantes - no qual fazem parelha - tendo Alex sido

retirado da água inconsciente. Segundo o Instagram do World Surf League, o Alex encontra-se atualmente estável e consciente no hospital.



Imagens impressionantes, partilhadas no Intagram do World Surf League, mostram agora o momento do incidente e os momentos de salvamento que se seguiram.Nas mesmas imagens é possível ver a força da água a sacudir Alex Botelho que se encontrava no jet ski bem como as ondas violentas que agitavam os surfistas e as equipas que os tentavam resgatar da água.