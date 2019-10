Desacatos entre clientes e seguranças de discoteca em Santo Tirso. Veja as imagens

Duas pessoas foram detidas durante a manhã deste domingo após terem provocado desacatos no exterior da discoteca Pedra do Couto, em Santo Tirso.



Num vídeo a que o Correio da Manhã e a CMTV tiveram acesso é possível ver a confusão gerada com clientes a atirar pedras, algumas delas de grandes dimensões, em direção a vários seguranças do espaço de diversão noturna.

A confusão gerou-se pouco antes das 08h00, altura em que vários clientes forçaram o acesso à discoteca, já num momento em que o estabelecimento se preparava para encerrar portas. Nas imagens é possível ver os clientes revoltados para com os seguranças que lhes barraram a entrada.

Estes confrontos ocorreram em dia de aniversário da Pedra do Couto, que celebrou 36 anos.



No local, e uma vez que houve grande afluência de clientes, já estavam vários elementos da PSP. No entanto foi necessário pedir reforços das Equipas de Intervenção Rápida que permaneceram no local até cerca das 11h00.



Um dos homens foi detido por ameaça e resistência e coação sob funcionário e outro por tentar conduzir alcoolizado.