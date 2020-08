Incêndio consome restaurante no centro de Viseu

Um incêndio está esta terça-feira a consumir um restaurante denominado Cacimbo no centro de Viseu. As chamas afetaram a cobertura do restaurante, não havendo indicação de vítimas.O alerta para o incêndio foi dado às 19h37. Cerca de meia hora depois, encontravam-se ainda no local 27 operacionais, apoiados por dez viaturas.As causas do incêndio são para já desconhecidas.