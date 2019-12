Jovens migrantes que desembarcaram em Monte Gordo gravaram-se durante jornada no mar

O novo vídeo filmado algures no mar mostra, pelo menos, doze jovens animados a bordo de um barco a alta velocidade.As imagens terão sido captadas por um telemóvel pelos migrantes que desembarcaram em Monte Gordo, no Algarve. Mas, após a chegada à praia, apenas oito elementos do grupo foram intercetados pela Polícia Marítima. Os outros estão em parte incerta.Os oito foram entregues ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e dormiram uma noite em Vila Real de Santo António.A CMTV esteve no quarto da unidade de alojamento Coração da Cidade onde dormiram quatro dos estrangeiros.O proprietário garante que estavam muito bem fisicamente para alguém que diz que andou cinco dias no mar.Tinham bons telemóveis e mostravam estar felizes ao falaram com familiares e amigos. Falavam exclusivamente em árabe e nenhum sabia falar francês ou outra língua.Um dos elementos terá confirmado que o grupo era maior quando saíram de Marrocos.Os jovens comeram frango e arroz antes de viajarem para Lisboa onde vão ficar aos cuidados do Conselho Português para os Refugiados, depois de terem pedido o estatuto de proteção.Vão ficar alojados numa pensão, ter cuidados de saúde, alimentação, apoio jurídico e aulas de português.O Serviço de Estrangeiros e Fornteiras continua a investigar se a versão dos jovens é verdadeira. O GPS encontrado no barco e alguns telemóveis são fundamentais para descobrir se os jovens tiveram apoio de alguma rede de imigração ilegal.