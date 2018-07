Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista da Uber agredido por vários taxistas em Lagos

Imagens mostram vítima a ser agredida por um taxista, no entanto o CM sabe que o caso envolveu várias pessoas.

15:08

Um motorista da Uber foi agredido a pontapé, em Lagos, alegadamente por um grupo de taxistas.



A agressão aconteceu no sábado à tarde, por volta das 18h30, junto à estação de comboios da cidade algarvia, quando o motorista apanhava um grupo de clientes.



Segundo o CM apurou junto da PSP, a vítima terá sido ameaçada por 4 ou 5 pessoas e agredida a pontapé. O momento foi filmado por uma testemnha com o telemóvel. Nas imagens só se vê um agressor, mas há registo de ter havido mais gente envolvida.



O CM sabe que outros motoristas da plataforma Uber já foram também ameaçados nos últimos dias no Algarve.



(Em Atualização)