Vários carros incendiados e viaturas assaltadas durante a madrugada em Lisboa

Vários carros incendiados e viaturas assaltadas em Lisboa

Seis carros foram incendiados e 12 assaltados desde o início do mês de maio na rua da Junqueira, Alcântara, em Lisboa, numa crescente onda de vandalismo.O primeiro caso de fogo posto ocorreu no dia 3, mas repetiu-se agora nas madrugadas de dia 20, 21 e também este sábado.Na quinta-feira, pelo menos 12 carros que estavam estacionados no parque da Cordoaria Nacional ficaram com os vidros partidos e o interior revirado por ladrões.Na madrugada deste sábado as chamas que destruíram três carros acabaram por atingir um rés do chão de um prédio naquela rua.