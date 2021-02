Um incêndio deflagrou ao início da noite desta segunda-feira, num edifício na rua Dr. João Soares, perto do Campo Grande, em Lisboa.



De acordo com o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o fogo deflagrou no restaurante de cachorros quentes 'Frankie', ficando totalmente destruído pelas chamas. Não houve feridos a registar.

Os Sapadores Bombeiros mobilizaram para o combate às chamas cerca de 20 operacionais, com seis viaturas.



O alerta foi dado pelas 19h20.