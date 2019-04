Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo impressionante mostra falha na abertura de paraquedas no Algarve

Ryan Hudson viveu 30 segundos de pânico quando percebeu que o paraquedas com problemas.

13:09

Ryan Hudson viveu 30 segundos de pânico quando saltou de paraquedas no Algarve. As imagens impressionantes captadas pela câmara que levava no capacete mostram que quando puxou a corda para abrir o paraquedas este abriu enrolado.



O britânico de 28 lutou para desenrolar as cordas e abrir, pelo menos, o paraquedas de segurança. Ryan conseguiu aterrar em segurança.