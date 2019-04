As imagens foram registadas por câmaras de videovigilância.

00:11

Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.



Dos 27 feridos no hospital, três estão no bloco operatório em estado grave, dois deles são o guia e o condutor do veículo de nacionalidade portuguesa.

Um vídeo captado por câmaras de vigilância no local mostram o momenro em que o autocarro caiu de uma ribanceira no Caniço, Madeira. queda provocou a morte a 29 pessoas , 11 homens e 18 mulheres, e há ainda 27 feridos a serem assistidos no Hopital