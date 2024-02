Vídeo musical de apoio aos protestos dos polícias com falsos agentes fardados

Um vídeo musical com mais de cinco minutos de duração, de apoio explícito aos protestos públicos que as forças de segurança realizam há quase um mês, está desde esta quarta-feira a circular na plataforma ‘online’ de partilha de vídeos Youtube.

Chama-se Pax-Vozes no Silêncio e conta com a participação, segundo apurou o CM, de figurantes. A PSP não recebeu nenhum pedido de cedência de efetivos, e como tal não autorizou nada.

A letra é curta, e fala das dificuldades da vida nas forças de segurança, e da resiliência dos agentes fardados.

A conclusão do vídeo é um excerto do hino nacional, cantado no final da manifestação que juntou cerca de 15 mil elementos das forças de segurança a 24 de janeiro, junto ao Parlamento, em Lisboa.