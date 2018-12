Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo sexual divulgado trama deputado do PS

Cena filmada pelo político em junta de freguesia caiu na Internet.

Por João Tavares | 01:30

Enquanto esta quarta-feira, às 14h30, decorria a sessão da Assembleia Legislativa da Madeira, o deputado socialista Avelino Conceição encontrava-se na PJ do Funchal.



Apresentava queixa contra desconhecidos, depois de ter sido posto a circular em grupos do WhatsApp e do Facebook um vídeo de dois minutos em que o político surge sozinho em ato de cariz sexual.



Um ato que terá sido cometido, em data incerta, no interior das instalações da Junta de Freguesia de Água de Pena, à qual presidiu entre 2013 e 2017 e onde até 1 de novembro exerceu o cargo de ‘vice’.



O deputado vê-se, assim, envolvido num escândalo sexual que está a chocar a ilha da Madeira.



"Estou neste momento na Polícia Judiciária", disse esta quarta-feira Avelino Conceição, questionado pelo CM, ao telemóvel, antes de desligar a chamada.



O coordenador da campanha de António Costa na Madeira, em 2014, não voltou a atender chamadas nem respondeu a mensagens.



No vídeo vê-se uma troca de mensagens. "Quero muito ver o seu... Mostre rapidinho." É então que surgem as imagens mais ousadas.



As autoridades investigam agora a divulgação do vídeo.



Encontro com mulher combinado na net

No vídeo com dois minutos e sete segundos de duração, e ainda antes das imagens de teor sexual, é vista uma troca de mensagens entre o deputado e uma pessoa desconhecida, que aparenta ser uma mulher.



É combinado um encontro numa segunda-feira à tarde. É então que a pessoa do outro lado da webcam pede que o político exiba as partes íntimas, o que acaba por acontecer. Avelino apresentou agora uma queixa contra desconhecidos.