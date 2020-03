Vigiado com pulseira eletrónica ainda perseguia ex-namorada

A PSP de Cascais deteve um homem, de 35 anos, que apesar de ser controlado por pulseira eletrónica e impedido de contactar com a ex-mulher e os filhos, os continuava a ameaçar.

A detenção ocorreu pelas 16h50 de terça-feira, no Cacém. O suspeito estava sujeito a medidas de coação desde novembro do ano passado, após ter sido constituído arguido por violência doméstica. Por persistir com as ameaças, voltou a ser preso, e está agora em prisão preventiva.