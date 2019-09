GNR detém dois suspeitos de crimes de violência doméstica em Lousada e Amarante

O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou este domingo a detenção de dois homens, de 36 e 54 anos, pelo crime de violência doméstica, nos concelhos de Amarante e de Lousada, respetivamente.Em comunicado, a GNR esclarece que, no concelho de Amarante, os militares apuraram que "o suspeito exerceu violência física e psicológica sobre a vítima de 43 anos, sua companheira, durante dois anos"."Das diligências realizadas resultou o cumprimento de um mandado, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de uma arma de fogo transformada e uma arma de alarme", refere a GNR.O detido, após ser presente a 1.º interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, ficou sujeito às medidas de coação de apresentações periódicas e proibição de contactar a vítima por qualquer meio, sendo as medidas de coação controladas por pulseira eletrónica.Na situação ocorrida no concelho de Lousada, também na sequência de uma investigação por violência doméstica, apurou-se que o suspeito, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, "exercia violência psicológica e efetuava ameaças de morte à sua ex-mulher, de 50 anos", tendo a GNR procedido à sua detenção, através do cumprimento de um mandado."No episódio de violência que deu origem à sua detenção, os factos ocorreram na presença dos quatro filhos do casal", salienta a GNR.O suspeito, que se encontrava a cumprir a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, após ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.