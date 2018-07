Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila de Salir vai fazer uma viagem no tempo

Recriação da época da Reconquista conta com torneios de armas, música e animação.

Por Carla Marques Cordeiro e Rui Pando Gomes | 08:35

Uma viagem no tempo até à época em que o Algarve era ainda ocupado pelos árabes. Será assim mais uma edição do evento ‘Salir do Tempo’, que vai fazer regressar ao passado a vila serrana de Salir, no interior do concelho de Loulé, nos dias 20, 21 e 22 de julho.



A iniciativa, segundo a organização, pretende dar a conhecer a história e o património local para além da valorização de costumes e tradições.



A recriação histórica do período da Reconquista inclui música da época medieval, artes performativas, torneios de armas, teatralizações, animação itinerante, exposições, rábulas e estórias.



Os visitantes vão poder ainda apreciar a gastronomia da época medieval, assim como um mercado do período da reconquista, com produtos desta época onde vários comerciantes e artesãos marcam presença com bancas para venda de produtos tradicionais.



Durante esta viagem no tempo vai ainda ser recriado um acampamento castrense, uma caravana moura, o trabalho de um judeu ferreiro, o harém, a pedra da moura encantada ou a praça dos artistas.



As ruas estreitas da vila vão dividir-se em três áreas temáticas (cristã, moura e judaica), que conduzem até às ruínas do Castelo. O evento espera atrair milhares de visitantes a esta vila do interior do concelho de Loulé, muitos deles turistas interessados em conhecer a história de Portugal.



As portas das ruas medievais vão estar abertas na sexta-feira e no sábado, a partir das 19h00, e no domingo a partir das 18h00. Os bilhetes diários custam três euros. Para os três dias o valor sobe para cinco euros.