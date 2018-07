Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violada dentro do carro pelo ex-companheiro

Homem, de 44 anos, levou mulher, de 22, para terreno isolado, onde a agrediu e violou.

Por João Mira Godinho | 08:42

Desde a separação que o homem, de 44 anos, perseguia e ameaçava a ex-companheira, de 22. A 25 de junho, a pretexto de falarem sobre a filha que têm em comum, combinou encontrar-se com a mulher mas, depois, levou-a de carro para um local isolado, onde a agrediu e violou. Foi agora detido pela PJ.



O crime aconteceu na zona de São Brás de Alportel, refere a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária que, esta quarta-feira, anunciou a detenção do suspeito.



Quando chegou com a ex-companheira ao terreno isolado, o homem, "através de violência física, obrigou-a a manter com ele relações sexuais no interior da viatura", explica ainda a PJ. Para concretizar a violação, o detido agrediu a vítima com violência.



A mulher apresentou queixa e a investigação ficou entregue à Polícia Judiciária que, após a recolha de prova e emissão de mandado de detenção pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, avançou para a captura do suspeito, concretizada na terça-feira.



O homem, carpinteiro de profissão, foi ontem levado ao DIAP, onde foi ouvido pelo Ministério Público. Constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, ficou em liberdade a aguardar a notificação da acusação.



PORMENORES

Homem tem antecedentes

O CM apurou que o homem tem antecedentes criminais, nomeadamente relacionados com violência doméstica.



Estava identificado

O homem estava identificado pelas autoridades mas a detenção só agora foi concretizada por ser necessária a recolha de prova e posterior emissão do mandado de detenção.



Novo relacionamento

A mulher terá arranjado um novo relacionamento, o que terá feito com que o antigo companheiro ficasse ainda mais revoltado com a separação.