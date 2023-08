Violada no centro da cidade de Guimarães

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso de uma jovem que alega ter sido violada, na madrugada desta terça-feira, no centro da cidade de Guimarães.

A jovem, de 21 anos, terá sido ameaçada com uma arma branca e amarrada pelo agressor que depois a violou na via pública. A vítima ainda tentou resistir e acabou por ser agredida. Quando foi encontrada apresentava hematomas em várias partes do corpo. Foi socorrida no local e transportada para o Hospital da cidade.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso e tenta agora localizar o agressor.