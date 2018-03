Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador em fuga caçado por agressões à mulher

Tiago Santos está condenado em Portugal a 6 anos de prisão por abusos sexuais mas fugiu para o Brasil.

Tiago Filipe Santos foi condenado a seis anos e dois meses de cadeia por vários crimes de abuso sexual a mulheres, em Portugal. Natural de Lamas, no Cadaval, o violador, de 29 anos, fugiu para o Brasil para não ter de cumprir pena. Estava lá há apenas dois anos mas já tinha sido abordado pela polícia três vezes por violência doméstica. No sábado à noite foi caçado numa operação policial.



O mandado de captura foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal com vista à sua extradição para Portugal. De acordo com a Polícia Federal "Tiago Filipe Santos estava há dois anos irregular no Brasil e já tinha sido notificado pela Polícia Federal a deixar o país". Mas o português ignorou e refugiava-se em vários locais, nomeadamente rurais.



A abordagem a Tiago Filipe Santos no Brasil pelos crimes de violência doméstica permitiu às autoridades perceberem onde estava escondido o violador.



A detenção ocorreu no bairro de Santo Amaro, no Recife, e, segundo a polícia, o emigrante português não ofereceu qualquer resistência aos agentes que cumpriram a sua detenção pelas 23h00 de sábado. Vai aguardar na cadeia a sua extradição para Portugal.



Tramado por três queixas de violência

Tiago Filipe Santos era já conhecido das autoridades brasileiras pelo crime de violência doméstica. A polícia do Recife tinha registado três queixas da mulher devido a violência física e psicológica. Foi a partir daí que as autoridades conseguiram perceber que Tiago Santos era afinal um violador em fuga. Os factos foram praticados no nosso país. O Supremo Tribunal Federal emitiu um mandado de captura e Tiago Santos foi preso no sábado.