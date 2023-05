“Agora vamos ver quem vai brincar minha p***, vou-te f*** essa cara toda.” Esta é uma das mensagens enviada por um homem, de 30 anos, à companheira com quem manteve uma relação abusiva entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2017.



Segundo a acusação do Ministério Público, as agressões tiveram início após o casal ter começado a viver em união de facto, em França, já em 2017.









