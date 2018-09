Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador quer casar na cadeia

Está a ser julgado por ameaças. Conheceu mulher nas redes sociais.

Por Secundino Cunha | 01:30

Rogério Pebre, conhecido como ‘violador da net’ e que se encontra a cumprir uma pena de quinze anos de prisão por ter violado duas mulheres e abusado sexualmente da filha de nove anos, diz que quer casar com a atual namorada na cadeia de Lisboa.



A revelação foi feita esta quarta-feira no Tribunal de Viana do Castelo, onde começou a ser julgado por ameaças e coação agravadas feitas através de mensagens enviadas por telemóvel. "Ela gosta de mim e eu gosto dela. Aliás tencionamos casar em outubro", disse Pebre ao Tribunal, ao assegurar que se trata de "um relacionamento sério".



Rogério Pebre conheceu a mulher com quem tenciona casar na cadeia através da rede social Facebook, em finais de 2016. A relação, sempre virtual, porque Pebre se encontra preso, intensificou-se já em 2017. Nessa altura, a mulher disse- –lhe que já não aguentava o marido porque ele era muito violento. Perante queixas da mulher, Pebre enviou mensagens com ameaças.



"Descansa, meu amor, que um dia vou a Viana (onde residia a agora namorada) acabar com a raça desse filho da p...", lê-se numa das mensagens. O homem diz que teme pela vida e quer Rogério Pebre outra vez condenado.



Na primeira sessão do julgamento, Rogério Pebre, que fez questão de dizer que nunca violou ninguém e que está preso "injustamente", negou todas as acusações, referindo que nunca enviou essas mensagens.



Apesar de admitir que, em oito anos, já teve mais de dez telemóveis na cadeia, assegurou que as contas de onde saíram as ditas mensagens não eram suas. "Eu não sei quem mandou as mensagens, mas na minha opinião foi tudo arquitetado pelo ex-marido dela", disse Pebre.



PORMENORES

Tráfico de armas

O início da longa carreira criminal de Rogério Pebre aconteceu em 2006, quando, com 40 anos, este vigilante noturno foi acusado de tráfico de armas.



Mulheres violadas

Quatro anos mais tarde, foi condenado a nove anos de prisão por vários crimes de violação, cujas vítimas eram duas mulheres com quem Pebre havia travado conhecimento através da rede social Facebook.



Filha vítima de abusos

Seis meses depois de ter sido detido pela PJ por violação, foi julgado e condenado a mais de cinco anos, por abusar sexualmente da filha, de apenas nove anos. Afirma que é mentira.



Telemóvel na cadeia

Apesar de detido, primeiro em Beja e agora em Lisboa, Rogério Pebre manteve sempre intensa atividade na internet. Conheceu a namorada com quem quer casar, em 2016, pelo Facebook.