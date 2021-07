Violador tramado por bactéria sexualmente transmissível após abusar de menina de 9 anos

Um homem de 56 anos, na cadeia desde o início de abril depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi acusado pelo Ministério Público (MP) de Lisboa por dez crimes de abuso sexual.A descoberta dos crimes ocorreu depois de a vítima, uma menina de apenas nove anos, ter ido ao hospital, onde lhe foi descoberta uma bactéria genital transmissível apenas através de contactos sexuais.Tal como onoticiou na altura, a menina foi viver com o pai após o divórcio dos progenitores. No entanto, passava muito tempo com a avó. E foi esta que a levou ao hospital, depois de a menina se ter queixado de dores nos órgãos genitais.