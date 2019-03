GNR detém homem de 51 anos suspeito de violência doméstica em Trancoso

O detido possui antecedentes criminais por violência doméstica para com a filha menor.

Por Lusa | 17:41

O Comando Territorial da GNR da Guarda deteve um homem com 51 anos por crime de violência doméstica, em Trancoso, elevando para 14 o número total de detidos este ano naquele distrito, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.



A GNR adianta em comunicado que, após uma denúncia de violência doméstica, militares do Posto Territorial de Trancoso, no distrito da Guarda, deslocaram-se ao local e verificaram que o suspeito "estava bastante alterado".



O homem, "enquanto empunhava uma faca e um martelo picador de carne, ameaçava todas as pessoas que estavam presentes no local".



"Temendo pela integridade física da vítima, a cônjuge de 46 anos", os militares da GNR detiveram o homem e, além dos objetos que empunhava, apreenderam-lhe seis armas de fogo.



O detido possui antecedentes criminais por violência doméstica para com a filha menor, indicou a GNR.



O homem está esta segunda-feira a ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Trancoso para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.



Fonte da GNR disse à agência Lusa que este ano, no distrito da Guarda, aquela força de segurança deteve um total de 14 suspeitos por violência doméstica, sendo 11 homens e duas mulheres.



As detenções ocorreram nos concelhos de Seia (três casos), Trancoso (três), Sabugal (dois), Figueira de Castelo Rodrigo (dois) e Vila Nova de Foz Côa (um), Gouveia (um), Guarda (um) e Aguiar da Beira (um).



Aos detidos foram aplicadas medidas de coação diversas como termo de identidade e residência, prisão preventiva e prisão domiciliária com afastamento das vítimas por meios eletrónicos.