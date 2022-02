O ano de 2021 termina com o registo de 23 vítimas em contexto de violência doméstica, menos nove do que em 2020, segundo os dados oficiais mais recentes. O valor é dividido por 16 mulheres, duas crianças e cinco homens.









Estas 23 vítimas representam uma diminuição de 28% face a 2020, ano em que morreram 32 pessoas, e de 34% quando comparado com o ano de 2019, no qual se registaram 35 homicídios.

As três vítimas registadas no último trimestre de 2021 - duas crianças e uma mulher - representam uma queda acentuada em relação ao mesmo período de 2020, já que nesses três meses morreram 12 pessoas, 11 mulheres e um homem.





Há, também, uma diminuição quando comparado com o terceiro trimestre de 2021, de julho a setembro, em que sete pessoas foram vítimas de homicídio - cinco mulheres e dois homens.





Nos últimos três meses de 2021, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana registaram 6730 ocorrências, menos 880 do que nos três meses anteriores. Somando os 12 meses, as forças policiais receberam 26 511 ocorrências, menos 1108 do que em 2020, uma quebra de 4%.





No último trimestre foram detidas 1135 pessoas agressoras, o que resultou em 243 condenadas a prisão preventiva e 892 a prisão efetiva.