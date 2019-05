Violenta colisão entre carro e carrinha faz quatro feridos na A7 em Famalicão

Um ferido grave e três ligeiros é o resultado de um choque violento entre um carro e uma carrinha de caixa aberta, esta quinta-feira, às 17h30, na saída da A7 para a Estrada Nacional, em Seide, Vila Nova de Famalicão.O ferido grave é o condutor do veículo ligeiro, que ficou encarcerado na viatura. Os bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão assistiram a vítima, depois de a desencarcerarem. Foi depois levada para o hospital de Guimarães, com acompanhamento da equipa médica da VMER de Vila Nova de Famalicão.Os restantes feridos, todos homens ocupantes da carrinha, sofreram ferimentos ligeiros. Um deles não necessitou sequer de tratamento hospitalar.A Brigada de Trânsito da GNR de Fafe esteve no local. Está agora a investigar o acidente.