Violento incêndio consome estaleiro na Maia. Veja as imagens

Um violento incêndio está esta quinta-feira a consumir um estaleiro de paletes na zona industrial da Maia, junto a um hipermercado.Um homem ficou com ferimentos ligeiros devido a inalação de fumos e teve de ser transportado ao Hospital de São João no Porto.Na origem das explosões, relatadas por testemunhas às autoridades, estão um camião e uma empilhadora, que ficaram totalmente destruídos.O fogo, que chegou a atingir uma zona circundante de mato, encontra-se já em fase de rescaldo, não tendo atingido as casas e campos agrícolas que se encontravam nas proximidades.O trabalho dos operacionais será demorado devido à presença de material altamente inflamável.O alerta foi dado pelas 17h51. Foram acionados 54 operacionais, apoiados por 16 viaturas, entre eles bombeiros de várias corporações, a Proteção Civil e a GNR.