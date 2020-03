Visitas na prisão de Izeda decorrem normalmente apesar das proibições do Governo por causa do coronavírus

As visitas ao estabelecimento prisional de Izeda em Bragança estão a decorrer com toda a normalidade, apesar dos avisos do Governo relativamente à pandemia de coronavírus.Os guardas prisionais mostram-se apreensivos mas não têm ordens para impedir a entrada de visitantes.As visitas às prisões de Portugal estão proibidas pelo Governo devido à pandemia de coronavírus.