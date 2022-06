A lvo de um assalto em março de 2013, Hermínio Sousa viu a sua vida tornar-se num pesadelo. Do seu carro foram furtados livros de cheques que ao longo dos anos têm sido usados em burlas. O ex-comerciante tem respondido em vários processos para comprovar que as assinaturas não são suas. No último caso a situação foi mais longe.









