Uma mulher de 34 anos está a ser julgada por um crime de roubo, no tribunal de S. João Novo, no Porto, por roubar 60 euros que outra tinha acabado de levantar no multibanco.O crime foi em maio de 2018, e a arguida usou um objeto pontiagudo para picar a vítima nas costas. A mulher foi detida pela PSP quando entrava num táxi - e já só tinha 10 euros.A arguida chegou a estar com apresentações periódicas às autoridades, mas está agora sem medida de coação.