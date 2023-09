Uma mulher, que descobriu estar a ser vítima de uma burla, montou com a PSP do Aeroporto de Lisboa uma espera aos dois burlões.A ação levou à detenção de um dos homens com documentos de identificação falsos – um passaporte do Gana e uma carta de condução do Reino Unido. Os suspeitos queriam que a mulher transferisse 30 mil euros para abrir uma empresa em Portugal (abrindo conta com benefícios fiscais).