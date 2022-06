A viúva de João Rendeiro não tem dinheiro para pagar a transladação do corpo do marido para Portugal. Maria de Jesus Rendeiro terá recorrido a familiares e amigos para conseguir fazer face a esta despesa.Os custos com o repatriamento dos restos mortais do ex-banqueiro, encontrado morto há duas semanas na prisão de Westville, na África do Sul, podem ascender aos dez mil euros, segundo apurou o CM junto de fonte ligada ao processo.O Estado presta apoio legal, mas tem de ser a família de Rendeiro a suportar todos os custos com este processo. “O posto consular acompanha a situação. Os restantes trâmites de um processo de transladação são, em todos os casos, responsabilidade da família do cidadão nacional falecido”, explicou ao CM o Ministério dos Negócios Estrangeiros.