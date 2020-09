Vive seis meses com corpo do pai para sacar pensão

A mulher que viveu seis meses com o cadáver do pai em casa, nas Caldas da Rainha, continuando a sacar-lhe os 1176 euros/mês de reforma e a gastar tudo em compras, foi detida segunda-feira pela PSP num hospital de Lisboa e entregue ao hospital-prisão de Caxias para começar a cumprir os 8 anos de internamento psiquiátrico a que está condenada, foi esta terça-feira anunciado.Amália Mendonça, de 63 anos, foi considerada inimputável e perigosa por sofrer de psicose esquizofrénica paranoide crónica.Viveu seis meses da reforma do antigo funcionário dos CTT e apenas foi descoberta quando uma neta estranhou os meses de silêncio do avô e deu o alerta. A antiga educadora de infância foi julgada no Tribunal de Leiria e condenada em março deste ano aos 8 anos de internamento pelos crimes de profanação de cadáver e burla tributária.