“Vivemos um dia de cada vez”, diz mãe de jovem em coma

Mãe de Diogo, de 15 anos, acredita na recuperação do filho que foi espancado nos Jardins da Cordoaria, no Porto.

Por Nelson Rodrigues | 06:00

Permanece internado no Hospital de S. João, no Porto, e com prognóstico muito reservado, o menor de 15 anos que foi violentamente espancado por um jovem, de 17, na terça-feira, nos jardins da Cordoaria, no Porto.



A família de Diogo continua a acreditar na recuperação. "Vivemos um dia de cada vez. O hematoma é muito grave. O estado dele é crítico e tem de repousar", descreveu ao CM a mãe da vítima, que permanece nos Cuidados Intensivos.



O jovem foi agredido por engano. O agressor pensou que estava a ser filmado pela vítima e partiu para a violência. Deu- -lhe um pontapé na cabeça e empurrou-o. No entanto, Diogo estava apenas a captar imagens de um lago sem água - alegadamente para um trabalho na escola artística que frequenta.