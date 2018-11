Diogo de 15 anos está internado no hospital de S. João, no Porto, em coma e a correr risco de vida depois de ter sido violentamente espancado com um pontapé na cabeça, que o fez cair desamparado por umas escadas, na terça-feira à tarde, nos jardins da Cordoaria, no Porto . O agressor de 17 anos foi agora detido pela ...