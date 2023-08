Vizinhos desarmam e prendem homem que matou irmão no Porto. Veja o vídeo

O atacante, de 47 anos, sofreria de doença mental, soube o

junto de várias fontes no local do crime. Foi entregue aos primeiros agentes da PSP do Porto que chegaram àquele local da freguesia de Campanhã.





A PSP do Porto foi chamada para os desacatos ao início da noite e o corpo da vítima ainda permaneceu na casa da família para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal, até à chegada do delegado de saúde. A investigação deste crime passou para a alçada da diretoria do Porto da Polícia Judiciária.













teve acesso às imagens exclusivas do momento em que os vizinhos imobilizaram e desarmaram o homem que matou o irmão à facada no bairro de Contumil, no Porto.O crime aconteceu durante desacatos na rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes, este sábado.Segundo apurou ojunto de vizinhos, a mãe dos dois homens também terá sido ferida com uma arma branca. Esta versão não foi confirmada pela PSP.