Vizinhos entram em casa em chamas para salvar moradores

“Só queríamos tirá-los do fogo” , conta ao CM Paulo Dias sobre incêndio em Albergaria-a-Velha.

Por Francisco Manuel | 10:03

Vi a casa em chamas e não hesitei. Com outro morador, tirámos primeiro a mulher do rés do chão e, depois, com uma escada, subimos ao telhado e procurámos o homem, que se encontrava caído no quarto de banho. Não pensámos no perigo e só queríamos salvá-lo, o que conseguimos com a ajuda dos bombeiros que entretanto chegaram", recorda ao CM Paulo Dias, um dos dois moradores que, esta quarta-feira, resgataram Ulminda Fernandes, de 78 anos, e Pedro Xavier, de 62, de um incêndio, em S. João de Loure, Albergaria-a-Velha.

Pedro Xavier sofreu queimaduras em 75 por cento do corpo e foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de assistido no local pela equipa médica do INEM e pelos Bombeiros de Albergaria. Ulminda não inspirava grandes cuidados e foi para o Hospital de Aveiro.O incêndio deflagrou cerca das 10h30, numa zona onde funcionava uma pequena lavandaria. A Polícia Judiciária de Aveiro está a investigar as causas do sinistro, mas tudo indica que terá sido provocado por uma sobrecarga elétrica. A casa ficou totalmente destruída e não oferecia condições de segurança, o que levou a que tivesse de ser demolida pelos serviços da câmara municipal.Pedro tem problemas psiquiátricos e, por isso, eram Ulminda e a filha que cuidavam dele após as mortes dos pais. Os serviços sociais da autarquia estiveram no local. No entanto, os familiares de Ulminda e da filha, que na altura não estava no local, alojaram as mulheres.