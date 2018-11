Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em casa de mulher grávida desaloja família em Odivelas

Vídeo mostra combate às chamas que deflagraram na Póvoa de Santo Adrião.

15:31

Um fogo que deflagrou pela hora de almoço na avenida Gago Coutinho, na Póvoa de Santo Adrão, deixou uma família desalojada e assustou os residentes e comerciantes locais.



Segundo explica ao CM Rui Silva, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, na casa estaria uma mulher que está grávida, que conseguiu sair ilesa ao aperceber-se das chamas.



O fogo começou na cozinha, na zona do exaustor e o fumo espalhou-se rapidamente pela casa, que ficou se condições de habitabilidade. Foi acionada a Proteção Civil para dar resposta à situação da família.



Alerta chegou pelas 13h51 desta sexta-feira.



Segundo relatou um dos comerciantes da zona ao CM, na casa mora um casal em que mulher está grávida. "Pelo que percebi, não estava ninguém em cas. Começou a ver-se muito fumo e apareceram rapidamente os bombeiros e a polícia".



Os Bombeiros de Odivelas conformam que estiveram no local, conforme se pode ver num vídeo enviado ao CM por uma pessoa que filmou o momento.