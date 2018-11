Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra em cobertura de habitação no Seixal

Fogo ocorreu ao início da noite deste domingo, na freguesia de Pinhal de Frades.

22:30

Um incêndio deflagrou ao início da noite deste domingo na cobertura de uma habitação na Rua Fonte da Contenda, em Pinhal de Frades, no Seixal.



Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 20h53 e ao local foram chamados os Bombeiros do Seixal e da Amora, bem como a PSP.



Por volta das 22h00, o incêndio já estava dominado. Não há feridos a registar.