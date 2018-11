Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em restaurante obriga a evacuação de centro comercial em Santarém

Bombeiro sofreu ferimentos ligeiros no combate às chamas.

09.11.18

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira num restaurante do centro comercial W Shopping, em Santarém, obrigou à evacuação do edifício, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"Recebemos o alerta pelas 22h21 para um incêndio na cozinha de um restaurante de um centro comercial em Santarém. Foi efetuada a evacuação do edifício e as chamas estão já dominadas e em fase de resolução", disse à Lusa fonte do CDOS de Santarém, cerca das 23h30.



Segundo a mesma fonte, um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros no combate às chamas, na zona dos membros superiores.



Estão no local da ocorrência 21 operacionais, apoiados por nove viaturas das organizações de socorro e da polícia.