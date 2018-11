Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem imola-se pelo fogo em bomba de gasolina de Lisboa

Vítima regou-se com gasolina junto às Amoreiras.

19:25

Um homem ficou gravemente ferido ao final da tarde desta quinta-feira depois de ter regado o corpo com gasolina antes de ter ateado fogo. O caso aconteceu na bomba de gasolina da Galp na A5, no sentido Lisboa-Cascais, na zona das Amoreiras, em Lisboa.



Fonte oficial do INEM disse ao CM que o homem regista uma grande parte do corpo queimado.



A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.