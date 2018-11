Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 27 anos ataca padrasto à facada em Odivelas

Autora do crime acabou internada.

Por M.C. | 08:52

Uma mulher de 27 anos esfaqueou várias vezes o padrasto, de 44, na casa onde a vítima reside com a mãe da agressora, na Ramada, Odivelas. A autora do ataque acabou internada.



Fonte da PSP explicou ao Correio da Manhã que a atacante de 27 anos entrou na casa da mãe e do padrasto pelas 22h00 de segunda-feira. Após uma breve discussão entre ambos, a jovem levou uma bofetada do padrasto.



Foi então que foi à cozinha buscar uma faca, usando-a para desferir vários golpes no companheiro da mãe.



O homem foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures - onde a PSP foi informada da agressão - e mais tarde para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



A enteada foi depois internada compulsivamente por decisão judicial.