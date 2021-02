VMER do INEM de Gaia incendeia-se na A32 em Oliveira de Azeméis. Veja as imagens

Uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, de Gaia, incendiou-se esta tarde de quarta-feira, na A32, em Carregosa, Oliveira de Azeméis. A equipa médica não sofreu ferimentos.

O incêndio aconteceu em plena auto-estrada, quando a equipa seguia em marcha de urgência para uma ocorrência. O veículo médico terá sofrido uma avaria e imobilizou-se junto à berma.





A equipa saiu do carro, pediu uma segunda viatura para transporte do equipamento e garantia do socorro, e o veículo acabou por incendiar, ficando totalmente calcinado.

Os bombeiros de Fajões estiveram no local e extinguiram as chamas.