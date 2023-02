Distrito de Faro sob aviso amarelo devido a agitação marítima

O distrito de Faro está sob aviso amarelo, até ao meio-dia, devido à agitação marítima, e depois sob aviso laranja até à meia-noite, anunciou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA indicou, em comunicado, serem esperadas ondas de sueste com dois a três metros de altura na costa sul do distrito de Faro.

A situação deverá agravar-se a partir do meio-dia, com as ondas a atingirem quatro metros de altura, disse o IPMA, que vai emitir o aviso laranja, em vigor até à meia-noite.

Também a partir do meio-dia, será emitido no distrito de Faro o aviso amarelo devido ao vento forte, de leste/sueste, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica e o laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.