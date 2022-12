82 desalojados, novo agravamento meteorológico na quarta-feira

O mau tempo causou, esta quarta-feira, 82 desalojados em Portugal continental, que terá novo agravamento meteorológico na quarta-feira, entre as 09h00 e as 18h00, com chuva persistente e pontualmente forte.

O balanço, o segundo do dia, foi feito pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras.

Aos 82 desalojados - distribuídos pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco - acrescem mais 17 pessoas que terão de ser retiradas, por precaução, das suas casas, na Trafaria, concelho de Almada, precisou André Fernandes.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, prevê-se para Portugal continental um novo agravamento do estado do tempo na quarta-feira, entre as 09h00 e as 18h00, em que a chuva poderá ser "persistente e pontualmente forte".