A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) decretou o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23h59 desta segunda-feira para todo o dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.



Em causa está a precipitação “pontualmente intensa”, com impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo e Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão.









